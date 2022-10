Michèle DETROYAT

Responsable RH durant 21 ans, l'accompagnement de salariés rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle et sociale, des actions de formatrice de formateurs et managers, d'accompagnateurs socio-professionnels m'ont forgé une forte expérience dans les domaines de l'écoute et de l'accompagnement de même qu'une connaissance des organisations tant sur le plan économique que sur le plan relationnel.



Depuis 2001, je me consacre à une compréhension de plus en plus fine des mécanismes à l'oeuvre hors du champs de conscience de l'être humain, à leur lien avec ses comportements observables. Je suis en mesure de vous accompagner individuellement ou collectivement.



AU PLAN PERSONNEL, grâce au coaching - et particulièrement au Clean Coaching - ou à la thérapie, choix qui vous est propre, vous ferez en sécurité le chemin de la réappropriation de vos ressources et/ou celui de la résolution de difficultés personnelles.

Formée à différentes techniques et postures, je vous soutiendrai dans votre démarche personnelle.



AU PLAN PROFESSIONNEL



Je suis convaincue que l'organisation sans les Hommes qui la composent n'est qu'une coquille vide;à l'inverse la qualité des conditions de travail des acteurs est source de développement pour l'un comme pour l'autre.



Coach professionnel membre de l'A.E.C., certifiée de l'Ecole Supérieure de Coaching , validée dans mon parcours Clean Coaching par Jennifer de Grandt et Lynne Burney, j'exerce dans des conditions garantissant un cadre éthique sans compromis.



Spécialiste en communication interpersonnelle, je suis formatrice et coach certifiée Process.Com par Kahler Communication France.



Certifiée Interqualia et WellScan - deux approches complémentaires permettant l'identification des sources et la mesure du niveau de stress - j'interviens auprès d'organisations ayant le souci de réduire les situations de stress et de souffrance.

Ces interventions peuvent répondre soit à un besoin individuel soit à une volonté plus globale d'anticiper les situations potentiellement porteuses de souffrance.A l'inverse, les décideurs peuvent décider de mesurer à quel point l'organisation mise en place est porteuse de Flow ... c'est aussi possible !

Objectif poursuivi : bien-être et bien faire dans l'équipe au service du client de l'organisation.



Je réalise également des diagnostics personnels et institutionnels notamment grace à la Théorie Organisationnelle de Berne.



Mes domaines d'expertise : l'accompagnement du changement, l'analyse de pratique auprès d'équipes complexes, la régulation, la gestion des conflits, la santé émotionnelle au travail,la communication interpersonnelle, le management des personnes et des équipes.J'effectue également des diagnostics organisationnels après avoir été formée à la T.O.B.



Si vous avez besoin d'une consultante d'expérience, bienveillante et résolument centrée sur son client, entreprise, coaché, individu ou équipe en souffrance, je me tiens à votre disposition.

Process Com Management