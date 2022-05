Mickael CASTERAN

Au sein du Département Production et, sous la responsabilité du Responsable Ateliers, je suis chargé de déceler la panne sur un équipement (hydraulique ou pneumatique), le réparer et le tester à partir d’une fiche d’instruction de maintenance en respectant des normes de qualité et de délais.



Dans ce cadre, mes principales missions sont les suivantes :



Installer l’équipement sur un banc d’essais,

Rechercher la panne aux essais de réception,

Assurer la vérification électrique (switch, solénoïde, LVDT….),

Relever les défauts - Bilan complet fonctionnement/dysfonctionnement,

Démonter les équipements défectueux et les nettoyer,

Réserver les pièces nécessaires aux réparations,

Gérer la sortie physique et informatique des pièces,

Assurer le remontage conformément aux Instructions de Maintenance,

Tester sur banc pour validation du bon fonctionnement conformément aux valeurs de réglage des instructions de maintenance sur papier pour la traçabilité,

Assurer le freinage et le plombage de l’équipement, peinture de protection afin d’éviter toute intervention extérieure sur l’équipement,

Respect des procédures internes.



Mes compétences :

Sécurité

Adaptabilité

Rigueur

Prévention des risques professionnels

Précision

Travail en équipe