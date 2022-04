Cyril GENEAU

Suite à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur, j'ai passée ma 1ère partie de carrière dans les domaines de la technique et de la production. J'ai ensuite orienté mon parcours professionnel vers la gestion des ressources humaines. RRH depuis une dizaine d'années au sein des sociétés JCBAERO (Groupe AMAC) et le Groupe LAUAK, je suis aujourd'hui à la recherche d'opportunités professionnelles.



Mettre en place et développer un service RH, développer un SIRH, répondre aux problématiques de l'entreprise tout en assurant les missions opérationnelles (recrutement, formation, IRP, juridique, administratif, etc) sont les missions pour lesquelles je me suis pleinement investi.



Je serai heureux d'apporter mes compétences à un nouveau projet.



Mes compétences :

Ressources humaines

DRH

Production

RH

Technique

Aéronautique

Industrie

Toulouse

SIRH ADP