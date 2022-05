Mickaël CHABOT

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur généraliste (ICAM Nantes), je me suis spécialisé dans le secteur de l'Environnement et viens de terminer cette année un 3e cycle en "Management de l'Environnement Ingénierie et Conseils" à Sup de Co La Rochelle.



J'ai réalisé ce 3e cycle en alternance au sein de TECHNIQUE SOLAIRE en tant que chargé d'affaires. TECHNIQUE SOLAIRE réalise des projets clés en main de centrales photovoltaïques implantées sur les bâtiments agricoles, industriels et commerciaux.



J'ai rejoint la filiale française de Yingli Green Energy, gros producteur de modules photovoltaïques au silicium à la réputation internationale. J'occupe aujourd'hui le poste de Directeur Technique sur la France en charge notamment du service avant et après-vente.



Mes compétences :

Conception

Consulting

Développement durable

Eco conception

Energie

Énergie renouvelables

Environnement

Éolien

Ingénierie

Management

Photovoltaïque