Mickael CHARLES

Après un master II en Management des opérations industrielles et des Systèmes obtenue à l’IAE de Lyon3, son expérience précoce du terrain au sein de la société IRISBUS IVECO puis DANFOSS CC lui permet d’acquérir ses compétences techniques, organisationnelles et managériales en gestion de projet industriel.



Il maîtrise les techniques de Gestion de projets (Analyse fonctionnelle, analyse de la valeur, rédaction de cahier des charges, animation de groupes projet, planification des tâches) de Management socio-économique (Plans d’actions, grilles de compétences, conduite de réunions, gestion des conflits, analyse coûts cachés) , Management systémique (Stratégie d’entreprise, mix marketing, droit des entreprises) Amélioration continue (Lean management, 5S, AMDEC, ISHIKAWA, 5P, PDCA) nécessaires afin d'améliorer la productivité et le fonctionnement de l'entreprise.



Son ambition : Montrer ces compétences à un poste de responsable de projet confirmé





Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration continue

Management

Gestion de projets

Solidworks

Microsoft Project

Microsoft Office

Animation de réunions

CAO / DAO

SAP

CATIA

Audit