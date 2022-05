Mickael CHARTIER

Après un BTS Mécaniques et automatismes industriels et plusieurs missions comme technicien de maintenance, j'ai intégré le groupe LDC comme conducteur de ligne de fabrication de produits panés. En parallèle, pour parfaire ma connaissance du milieu agroalimentaire, j'ai passé un brevet professionnel industries agroalimentaires.

Par la suite, j'ai participé à la mise en place du système qualité pour l'obtention de la certification ISO 9002 avant d'intégrer le service contrôle de gestion.

Muté à EPC en 2007, toujours au contrôle de gestion, j'ai pu compléter mes connaissances, notamment, par la mise en place et le suivi de la comptabilité analytique.

Grâce à mes études et mon parcours professionnel, je dispose d'une solide connaissance du milieu industriel en général et agroalimentaire en particulier, de la production à la gestion.



Mes compétences :

Comptabilité analytique