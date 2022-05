Mickael CIBRELUS

J'ai éffectué un bac général ES.

Suite à l'échec à cet examen, je me suis orienter vers des études dans la restauration.



J'ai choisi la voie de la restauration suite à plusieurs emplois saisonniers pour le groupe Dupont-Restauration.



De ce fait j'ai effectué une année de mise à niveau puis passé un BTS Hotellerie-Restauration option gestion.

J'ai effectué mon BTS en alternance dans le groupe Frères Blanc sous l'enseigne Chez Clément (Wagram ) de septembre 2001 à aout 2003.



A la suite de mon apprentissage, j'ai intégré le groupe en tant qu'économe Chez Clément Opéra de septembre 2003 à septembre 2005.

Puis je suis passé assistant de direction en octobre 2005.



Par ce poste j'ai pu approfondir mes connaissances tant au niveau des achats, de la comptabilité et social :

Contrôle marchandise – saisie de commande – saisie de facture –– contrôle inventaire

Gestion du personnel : déclaration d’embauche et contrat – élaboration des paies – déclaration

maladie

Comptabilité : saisie caisse, contrôle rapprochement bancaire, paiement des Frais Généraux



Ces diverses expériences m'ont permis de savoir gérer un centre de profit et ainsi de devenir Manager de restaurant.



Mes compétences :

Organisé

Esprit d'équipe

Relation client

Sens de l'analyse

Microsoft Word

Microsoft Excel