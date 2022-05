Mickaël COUTISSON

24 ans.



J'habite actuellement Limoges où j'ai obtenu un diplôme de licence Méthodes et Qualité. Cependant, je reste très mobile pour ce qui est du monde professionnel le but étant de découvrir un maximum d'environnement différents et d'apporter à chaque fois un regard nouveau ainsi que mes connaissances.

J'ai travaillé pour différentes entreprise à travers la France (je n'ai pas travaillé deux fois dans le même département). Le monde industriel m'intéresse particulièrement et je souhaiterais pouvoir y faire carrière.



Connaissances linguistiques :

Français : Langue Maternelle

Anglais : Intermédiaire



Connaissances informatiques :

Bureautique : Office pack, Internet, Open proj

Conception : CATIA



Actuellement j'occupe un poste en tant que responsable technique dans l'entreprise 3e DEGRE à Limoges (87). L'entreprise est spécialisée dans le secteur de la céramique, en effet nous réalisons des produits en céramique pouvant être parfumés pour l'industrie cosmétique.



Mission :

- Responsable des services : production / développement / méthodes /

- Réalisation des procédures opératoires

- Conception des outillages de production

- Réalisation des fiches produits

- Management de l'équipe de production et de recherche

- Gestion des plannings de production



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

CATIA

Audit

AQL

Gestion de projet

Qualité

Gantt

Mobilité nationale

Management