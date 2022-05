Je m'appelle Mickaël DAMOUR, je viens de l'île de La Réunion et je suis à Paris depuis 2007.

J'ai eu l'opportunité, durant mes études, de me spécialiser sur les technologies .NET en tant qu'étudiant formateur.



J'ai eu l'opportunité de travaillé en tant que consultant/formateur sur les technologies .net durant un an (fin 2008 - > fin 2009).



Je rejoins en avril dernier Alti, en tant qu'ingénieur d'études et de développement sur les technologies .NET et SharePoint.



J'ai eu l'occasion d'intervenir sur un projet important pour un grand groupe pétrolier mondial, en tant que développeur .NET, membre d'une équipe agile jusqu'en juillet 2010.

Depuis, j'ai travaillé sur deux projets SharePoint (MOSS 2007), dont un que j'ai conduit de bout en bout (en régie), et participé à la rédaction de certains ateliers techniques composant une formation SharePoint 2010 pour développeurs.



Mes compétences :

.net

Microsoft SharePoint

ASP.NET

Ado.net

MCTS

MCT (Microsoft certified trainer)

Windows Communication Foundation

Gestion de projet

JQuery

JavaScript

Ajax