Mickael DAVILA

Consultant indépendant depuis 9 ans, j'interviens pour des missions de conseil en gouvernance des services et en gestion des organisations, et de manageur de transition opérationnel.

Formateur agréé, je fais passer des certifications sur des référentiels très prisés comme ITIL, ISO 20000, LEAN IT, AgilePm, PRINCE2, COBIT5. je suis moi-même certifié sur d’autres méthodologies connexes comme ISO 27000/27005, TOGAF, CMMi, PMP, MoP et CISA.

Je développe au sein d'un groupe d'experts des formations plus spécifiques et adaptées (entre autres, gestion de crise ou plans de continuité d'activité).



Outre des missions de gestion des risques et de la sécurité, à l’aide de référentiels adaptés comme COBIT ou MEHARI, j'accompagne la mise en œuvre de projets de conformité, permettant de répondre aux exigences d'audit de standards de gouvernance (Sarbanes Oxley ou Bâle II).



Mon expérience éclectique de terrain et technique (assurances, telecom ou industriel) me permet d’analyser et de cadrer rapidement puis de trouver des réponses pragmatiques aux problématiques de sécurité. Les référentiels me servent de point d'ancrage pour focaliser les efforts et conduire une mise en œuvre efficace.



En tant que secrétaire Général et membre fondateur de RMSF (Risk Manager Sans Frontière), je contribue à l'animation des projets et des idées. Je porte notamment un projet de e-learning.



Spécialités : Formations-Certifications

- Management des SI: ITIL V3 Expert - formateur certifié (OSA, RCV, SOA, PPO, MALC, SO, SD, CSI et ST), TOGAF 9.1 certified Enterprise Architecture

- Sécurité-risques: COBIT5, CISA 2012, ISO 27002, ISO 27005 pour la gestion des risques du SI, RESILIA

- Management de projet: PRINCE2 (formateur certifié), PMP, CMMI 1.2, AgilePM, Management of Portfolios

- Autres: Management de la Qualité Norme ISO 9001 - CNAM, LEAN IT



Mes compétences :

Certification ITIL

ISO 20000

Lean IT

Agile

COBIT5

Togaf

Certified Information Systems Auditor

Certification ISO 9001

PRINCE 2