Je m'appelle Mickaël Dewulf, j'ai 20 ans et habite près de la ville de COLMAR.

Dans le cadre de mes études au sein de l'Ecole de Commerce et de Management de BESANCON, je suis à la recherche d'une entreprise pour un contrat de professionnalisation dans le domaine de la gestion d'organisation. Ma formation se déroule sur un rythme de 3 jours toutes les deux semaines, je serai donc présent en entreprise deux jours, suivi une semaine entière et cela de octobre 2016 à octobre 2017.

Je suis déjà titulaire d'une licence en comptabilité. Lors de cette formation, j'ai acquis des connaissances dans les domaines de la comptabilité, de l'informatique, du droit (social, fiscal et droit des société), de l'économie, de la finance, du management et de la gestion.



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse des écarts

Comptabilité

Suivi de budget

Tableau de bord

Calcul de coûts, charges et résultats

Suivi d'indicateurs de performance

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel