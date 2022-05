Mickael DO PATROCINIO

Issu d'une formation commerciale, je me suis réorienté vers les métiers du web. J'ai suivi une formation "chef de projet web, Webmaster" à l'ESIC, Paris.



Suite à cette formation, j'ai très rapidement intégré la société OTYS France (Septembre 2009).



Chargé de projets Web, je gérais l'ensemble des projets au sein de la société OTYS. Ayant des compétences dans le domaine du web-design, je développe et intègre la totalité des sites internet Dotés de l'outil OTYS (CMS, Référencement, Événement,...).



J'ai quitté la société OTYS en Décembre 2010 et j'ai rejoint la société DATAWORDS DEVELOPMENT pour une durée de 7 mois. j'occupais un poste d'intégrateur web pour des projets telsqu' Armani, The Body Shop, Biotherm, Garnier,... (Marques du Groupe L'oreal)



j'ai développé mes connaissances en Javascript (framework Jquery) suite à de nombreuses demandes de dynamisation de pages web.



Mon contrat arrivant à terme, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine du Web, en tant qu'intégrateur Web, Chargé de projets web, ou tout autres postes liés à ce domaine ;)



Et oui, ça y est j'ai trouvé !

Embauché depuis le 18 juillet 2013, au sein de la société Digiteka, j'occupe actuellement le poste d'intégrateur web Chez Marcel WW (Groupe PUBLICIS).

Au sein du pôle : "Developpement .NET" (plate-forme l'Oréal), je m'occupe des différents site de la marque Garnier. Intégration de nouveaux templates à l'aide de webboxes et de webservices.

J'ai travaillé également pour d'autres comptes tels que : Orange, Intermarché ou encore Canderel.



la suite ??

La voilà : à la recherche d’un nouveau challenge et me recentrer sur la relation client j’ai décidé de repartir sur quelque chose de nouveau. Actuellement conseiller de clientèle au CIC, je suis en charge d’un portefeuille client pour lequel j’apporte mes conseilles et accompagne mes clients en épargne, protection, financement, assurances et téléphonie.



Mes compétences :

Chargé de projets

Chef de Projets

Intégrateur web

Projets web

Web

Webdesign

Webmaster

Gestion de projet