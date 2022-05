Mickaël DOULIEZ

Toujours à l'affût des nouvelles tendances artistiques et culturelles, sans répit, je mets ma passion au service des idées. De la conception à la réalisation, mon but est d'apporter du sens et de l'innovation à votre image de marque.



Graphiste mobile, réactif et créatif, Je transforme vos projets de communication tout support en concepts visuels attractifs qui vous ressemblent.



Mes compétences :

Mise en page

Supports de communication

Graphisme

Édition

PLV

Signalétique

Illustration

Communication