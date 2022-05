Mickael DUCHESNE

Après dix ans passés sur du développement Web, je me suis reconverti dans la Business intelligence en poursuivant un cursus universitaire Master 2 Miage MIDO (Mathématique et Informatique de la Décision et de l'Organisation).

A présent je souhaite devenir Consultant BI. Je m'intéresse à la Data Science et à la Big Data. Je connais les technologies majeurs associés à ces domaines et je suis ouvert à toutes propositions de collaboration sur ces sujets.



Mes compétences :

Conception web

Développement Informatique

Informatique Décisionnelle BI

Spark

MSBI

Power BI

Machine Learning

Azure