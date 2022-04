Arnaud VASSEROT

Mon parcours professionnel m’a permis dans un premier temps de développer et mettre en œuvre mes connaissances techniques dans la cadre de projets d’envergure au sein d’une entreprise reconnue internationalement, ATOS.



Depuis mon entrée au GIP-MDS, j’ai également acquis des compétences de management de projets et d’analyse et de recueil de besoins auprès des représentants des organismes de protection sociale. Les projets que je pilote depuis quatre ans m’ont permis d’assurer un pilotage transverse des équipes de mon entreprise en plus du suivi des réalisations de la maîtrise d’œuvre projet.



Mes expériences de pilotage et de maîtrise d’ouvrage ainsi que mes connaissances techniques globales me rendent apte d’une part à m’adapter rapidement aux contextes de différents projets informatiques et d’autre part à communiquer aussi bien avec des interlocuteurs fonctionnels que techniques.





Mes compétences :

