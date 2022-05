Mickaël FAVRE

Ingénieur Chimiste de formation initiale, complétée par un Master en Management Stratégique de la Production, attiré par l'Industrie, j'ai tout d'abord apporté mes compétences à la gestion d'un atelier de production de 35 personnes, en tant que Superviseur de Production, et ce au sein d'un groupe industriel du secteur Automobile.



Ce poste, associé à ma capacité d'adaption, m'ont permis d'évoluer vers la fonction de Coordinateur Hygiène Sécurité Environnement tout en devenant membre du Comité de Direction de ce même site. L'animation de la gestion des risques en Santé, Sécurité et Ergonomie, mais également le déploiement de la politique HSE du groupe ont abouti à une diminution importante de l'accidentologie du site. Mes connaissances en Environnement et notamment de la réglementation ICPE ont permis l'obtention de l'Arrêté préfectoral d'exploiter du site.

Un travail intense et régulier a enfin abouti au renouvellement des certifications du site selon la norme ISO14001 et le référentiel OHSAS18001.



Je suis actuellement Responsable de la Sécurité et de l'Environnement (la certification ISO 14 001 du site ayant été obtenue récemment), ainsi que des Travaux neufs et d'une partie de la Maintenance des bâtiments au sein d'un site de production de maroquinerie de luxe.



Mes compétences :

Ergonomie

Hygiène

Organisation

Sécurité

Environnement

Production