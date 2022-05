Mickael FILIATRE

Http://www.dailymotion.com/video/xv7ol5_m2ocity ...





m2ocity est un opérateur de télécommunications spécialisé pour le « Machine To Machine » (M2M).



La société m2ocity a été créée début 2011 par VEOLIA EAU et ORANGE.



Nous installons puis nous exploitons et nous maintenons en état de fonctionnement optimal nos réseaux de télécommunications fixes permettant la collecte et la transmission des données de relève des compteurs d’eau ainsi que l’échange d’informations avec de nombreux autres équipements dits « communicants ».



Aujourd’hui, m2ocity bénéficie pleinement de l’alliance des savoir-faire et de l’expérience considérable acquise par ces deux grands groupes, en matière de télérelevé.



