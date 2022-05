Mickaël FILLION

De profil logistique avec une aisance informatique et en activité depuis 2006, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans les différents secteurs d'une Holding prestataire logistique: entreposage, conditionnement et transport



Embauché en tant qu'assistant logistique en entreposage, ma première mission fut de gérer un client de l'automobile. (14 mois)



Ayant montré mes compétences en informatique, je suis devenu administrateur de notre WMS. Ceci a débouché sur la prise en charge des formations internes. (3 mois)



Ensuite, je me suis occupé de la mise en place d'un ERP pour la société de conditionnement à façon, comprenant l'organisation autour de ce nouvel outil et la formation des employés. (5 mois)



Programmant en vba sur Excel, j'ai été amené à créer plusieurs logiciels: planification, gestion de stock, gestion de commandes, gestion des audits,gestion des achats, MRP...



Evoluant au poste de Technicien GPAO (Gestion Production Assisté par Ordinateur), différents projets (informatique, logistique et production) m'ont été confiés. (23 mois)



Suite à ces projets, je me suis rapproché du Responsable Qualité pour devenir référent auditeur qualité pour la norme qualité ISO9001 et sécurité ILO-OSH2001. (Gestion et management de 10 auditeurs internes)



Responsable Projet puis Equipe Projet pendant plus de 5 ans , j’ai été amené à :

- manager transversalement l'ensemble des acteurs de la holding

- manager hiérarchiquement l'équipe projet composée de 4 assistants.

- gérer les projets de grandes envergures d'une holding en constante évolution:

+ Mise en place du WMS Reflex d'Hardis sur les 7 sites de la société (100 000 m2) prenant en compte le paramétrage, la mise en place et la formation du personnel (du Responsable de site au préparateur de commande)



Cette fonction m’a permis d'assimiler et de répondre aux contraintes de nos clients issus de secteurs diverses (Agroalimentaire, Cosmétique, Automobile, Chimique,...)



Après plus de 11 ans au service de la société Houtch, l’envi de relever de nouveaux challenges m’a orienté sur une place de Responsable fonctionnel SI au sein de la société Materne (Groupe MOM).



En poste depuis février 2018, cette fonction me spécialise dans le fonctionnel SI en milieu industriel porté par l’ERP VIF.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Automobile

Conditionnement

Cosmétique

entreposage

ERP

ERP SAP

Evénementiel

Logistique

Management

Messagerie

Qualité

SAP

Sécurité

VBA

WMS