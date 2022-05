Mickaël FOLLIET

Formation

2001 2004 : Master des Grandes Ecoles Ecole Supérieure de Commerce de St Etienne



1999 2001 : BTS Commerce International



Parcours :

depuis 12 Février 2007

Chargé de relations entreprises (accompagnement vers et dans l'emploi - conseil en recrutement) CONSEIL GENERAL DE LA LOIRE



04 Juill. 2004 au 31 Déc. 2006

Chargé de Recrutement KELLY SERVICES Saint Etienne (CDI puis licencié éco)

ouverture d'agence spécialité industrie transport et second oeuvre



16 Oct. 2004 au 01 Juill. 2006

Chargé de Recrutement VEDIORBIS Lyon Pradel (CDD)

spécialité Hôtellerie Restauration + nettoyage

développement activité transport



Stages :

3 mois aux U.S.A en 2002 employé dans un parc d'attractions

3 mois en Allemagne (Oldenbourg) -- > stage pour participation d'un société au salon international du VITEFF + traductions techniques d'une plaquette commerciale français anglais allemand



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Recrutement

Ressources humaines

Sport

Conseil