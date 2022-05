Mickael FRITSCH

Je suis actuellement en poste en tant que technicien de maintenance chez STEF Logistique Saint-Dizier à Metz-Nord, spécialiste européen de la logistique du froid où j'ai obtenu ma Licence Professionnelle Génie Climatique et Froid Industriel (GCFI) en alternance. Cette formation a fait suite à un premier CDD de 6 mois effectué dans cette même entreprise. En accord avec ma hiérarchie, j'ai décidé de reprendre mes études dans le but de développer mes connaissances dans le froid industriel et ainsi évoluer au poste de Responsable Technique.



Également titulaire d'une Licence Professionnelle dans le domaine des énergies renouvelables réalisée en alternance au sein de l'entreprise Lely Center Nancy, j'ai pu me perfectionner au cours de l'année 2014/2015 dans l'installation, la maintenance préventive et curative du robot d'alimentation automatisé Lely Vector.



Le Lely Vector étant une machine récente (2012), j'ai pu participer à son développement et à son amélioration chez nos différents clients.



Curieux, doté d'une grande capacité d'adaptation avec un goût prononcé pour la technique, je peux m'intégrer à une équipe afin d'y travailler de façon efficace ou être en autonomie.



