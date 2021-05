Stephane PERRIN

On a tous entendu dire qu'on manquait de bras dans l'agriculture. Aujourd'hui l'automatisation et la robotisation rentrent dans toutes les fermes (distribution d'aliments, de lait, robot de traite, repousse fourrage...). Participer à ce projet avec LELY , c'est associer passion et profession.



Se lever tous les matins avec 3 volontés: analyser, s'adapter, maîtriser.



Dans l'opérationnel depuis 1998, j'ai évolué dans des contextes variés (sidérurgie, maintenance industrielle, aéronautique et maintenant l'automatisation dans l'agricole)



Pragmatique, Homme de terrain privilégiant les contacts humains, charismatique et exigeant, je suis habitué au dialogue avec les partenaires sociaux. Je valorise mon potentiel managérial et technique pour faire progresser organisation, satisfaction client et rentabilité.



Titulaire d'une formation en management économique délivré par EM LYON, l'impact économique guide mon activité.







Mes compétences :

MASE

Sécurité

Aluminium

Production

Aéronautique

Composites et métalliques

Agriculture

Gestion de production