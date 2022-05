Mickaël GERAUDEL

Je suis Professeur Associé en Stratégie à l'Université du Luxembourg et je dirige le Master Entrepreneurship and Innovation.

Docteur es Sciences de Gestion et habilité à diriger des recherches, j'enseigne principalement dans le domaine du management stratégique et de l'entrepreneuriat.

Mes activités de recherche portent sur :

- l'analyse des réseaux sociaux des entrepreneurs et des chefs de projets;

- les réseaux de femmes entrepreneurs;

- les relations de coopétition au sein de l'industrie aéronautique et spatiale et dans le secteur viticole;

- les logiques institutionnelles dans les relations inter-organisationnelles;

- L'entrepreneuriat des réfugiés.



Mes compétences :

management

Pédagogie

PME

Dirigeant

Réseaux sociaux