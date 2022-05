Mickael GUILLOIS

Diplômé de Sup de Pub Paris, Mickaël Guillois a passé 17 ans au sein du Groupe Havas. Tout d'abord marketeur relationnel, il est devenu social media strategist à l'agence H. Il est aujourd'hui indépendant et accompagne ses propres clients chez Hapiz marketing.



Il est intervenu sur des problématiques de création, animation et fidélisation de communautés de clients, e-influence, gestion de (bon/bad) buzz, production de contenus, veille et formation des collaborateurs aux nouveaux usages marketing du web pour des marques telles que Citroën, Krys, Mennen, Mixa bébé (L'Oréal), Dunlopillo, Transavia, Hop! (AirFrance), Orpi, Acadomia, Crédit Mutuel, BNP Paribas, Groupama, Pommery, Ucar.



Par ailleurs, il est co-auteur de plusieurs ouvrages marketing (1 an de Pub, Internet a tout changé, Ils ont pensé le futur : web social, marketing, e-commerce), membre du Cercle des auteurs de KawaEditions et intervenant au Cercle du Marketing Direct.



Depuis 7 ans, il anime le blog Marketing Client 2.1 ainsi que plusieurs autres communautés sur Twitter, Facebook, YouTube, SlideShare. Vous pourrez également le rencontrer sur Instagram, Pinterest et Foursquare.



Mes compétences :

Fidélisation client

Réflexion stratégique

Veille stratégique

Formation

User experience

Blogging

Gestion de la relation client

Social media

Networking