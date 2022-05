Mickael ISTRIA

Je suis développeur spécialisé dans le développement de plugin Eclipse et d'application RCP (basées sur Eclipse). Je contribue activement a plusieurs projets Eclipse (committer sur les projets SWTBot et GMF, contributur sur Tycho, Platform, JSDT, et bien d'autres) et a la communauté.



Je m'intéresse aussi au MDA (Model-Driven Architecture), au BPM, et a l'agilité, pratiquée avec succes a différents postes.



J'ai un très grand attrait pour l'Open-Source.



Je suis aussi speaker aux JUGs, EclipseCon et a d'autres conférences techniques.



Mes compétences :

Agilité

BPM

Eclipse

MDA

Modeling

Open Source

Scrum

Speaker