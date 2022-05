Environnement :

Linux, Unix, Windows



Langages :

C#, C++, HTML (4, 5), CSS (2, 3), MySQL, PHP, JavaScript, AJAX, Git, SVN, TORTOISE SVN.



Libs / Frameworks :

.Net 4.5, EntityFramework6, WCF

Yii Framework, Jquery, AngularJS (notion)



+ SDL, SFML, OpenGL





