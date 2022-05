Mickael LANDRU

Fort de mon expérience dans de grands groupes de l'énergie, mon entreprise vous propose ses compétences dans les différents domaines énergétiques de l'industrie et du tertiaire. Mon objectif premier est de vous proposer des prestations de qualité avec des budgets maitrisés tout en respectant l'aspect environnemental .

Je reste à votre entière disposition (06.23.02.45.77) pour de plus amples renseignements dans les domaines suivants :

Maintenance, installations, dépannages, sous traitance, audits, formations terrain, réglementations.

Chaufferies vapeur et réseaux de distribution process industriel, préparations des chaudières aux visites réglementaires, contrôles soupapes et purgeurs, autocontrôles chaudières, régulation, automatismes, traitement d'eau, osmose, adoucisseurs, analyse d'eau chaufferie, récupérateurs d’énergie, pompes alimentaires...

Brûleurs industriels, combustion, chauffage, régulation, eau chaude sanitaires, climatisations pompes à chaleur avec réseaux de distributions, groupes froid eau glacée, tours aéroréfrigérantes, centrales de traitement d'air, filtrations, réseaux de gaines rigides et textiles...



Mes compétences :

Chaufferie vapeur

Réseau vapeur

Cogénération gaz

Chaudière fluide thermique

Frigoriste

Chaufferie et réseau urbain

Brûleur industriel

Piscine et traitement d'eau

Centrale de traitement d'air