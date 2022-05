Homme de terrain et de valeurs humaines, j'ai su tout au long de mes expériences obtenir des résultats en travaillant sur la montée en compétences de mes équipes et sur leur motivation individuelle et collective .

Au delà de mes expériences professionnelles, je trouve aussi dans mes expériences personnelles le goût du defi Êt du dépassement de soi.



Mes compétences :

Pilotage plan investissements

Système qualité ISO et IFS

Organisation industrielle

Manager

RH - QVT