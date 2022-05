Mickaël LES ENFANT

Mon rôle en tant que Manager et Chef de Projet est d’accompagner les entreprises, les organisations et leurs acteurs dans les multiples phases de leur transformation, sur des enjeux phares tels que la performance opérationnelle, le développement de nouvelles offres de produits ou de services, la digitalisation des points de vente et des parcours client ou encore l’évolution du système d’information.



Titulaire d’une certification Black Belt - Lean 6 Sigma (Centrale Paris), j’apporte aux directions dans lesquelles j’interviens mes analyses et mon expertise, mes méthodes et le recul nécessaire pour faciliter leur processus de décision.



Mes compétences :

Conseil

Lean

Marketing

Six Sigma Green Belt

Black Belt lean 6 sigma