Mickael LESAGE

Je travaille actuellement en tant que rédacteur de contenu pour divers clients. J'écris sur des sujets variés, allant du tourisme (guide de voyage, bons plans...) à du contenus marketing , en passant par la réalisation d'articles spécifiques à un domaine (culture, sites de rencontres, nouvelles technologies...)



J'apprécie la diversité et la flexibilité que m'offrent ces tâches et qui me permet de faire preuve de créativité selon le travail demandé.



Après l'obtention d'un Master Langue Culture Entreprise avec une spécialisation en Italien, j'ai pu mettre en pratique mes connaissances en Tourisme, en Langues et en Traduction, en Management ou en Marketing touristique dans différentes entreprises et dans plusieurs pays (France, Italie, Portugal).



Cette passion pour les cultures étrangères m'incite à me déplacer dès que l'occasion se présente. De cette mobilité découle ma facilité d'adaptation et ma grande polyvalence dans les tâches effectuées.



Mes compétences :

Langue italienne

Relation clientèle. Qualité d'accueil

Recherche opérationnelle

Hôtellerie

Commerce international

Restauration

Tourisme

culture italienne

Communication