Mickael OUAKNINE

Mon parcours est marqué par un dénominateur commun qu'est le développement commercial. J'ai occupé ces fonctions tant au sein de PME que de grands groupes internationaux.

Aujourd'hui en tant que chef d'entreprise j'essaie de partager mes expériences auprès d'une clientèle diversifiée et d'apporter le niveau de service attendu sur des sujets sensibles tels que la garantie de percevoir ses revenus en cas d'imprévus, d'apporter la solution sociale pour l'entreprise favorisant le bon niveau de motivation de ses collaborateurs.La bonne orientation quant à ses placements financiers.



Expert en développement commercial négociation grands comptes. Management d'équipes.Renforcée par une approche RH, recrutement et conseil, vers les grands groupes Français et internationaux.

Forte expérience dans la direction des ventes vers la GMS, dans le domaine du merchandising.



Mes compétences :

Direction commerciale

Management commercial

Business development

Retail marketing

Key account management