Mickael PRUVOST

Depuis Août 2016

Senior Data Integration Engineer à Veeva Systems (Neuilly-sur-seine, 92)

Matching de données, BIG data, java, python, groovy et google script.



De Mars 2007 à Juillet 2016

Chargé de projets de faisabilité des essais cliniques à PAREXEL International (Paris 18) :

Techniques :

- développement des outils et interfaces destinés à identifier et contacter les centres pour leurs présélections dans les futurs essais cliniques : Apache/php/java/eclipse

- élaboration d'algorithmes d'agrégation des données massives issues des enquêtes en lignes pour les sélections des pays et centres à cibler qui seraient susceptibles d'être intéressés par les études et capables d'enrôler des patients selon les contraintes des clients (vba/c++/soap/XML)

- utilisation de Tibco Spotfire dédié à la création de dashboards à destination des managers pour la mesure des activités du département



Fonctionnel :

- étude des processus fonctionnels et solutions à disposition pour élaborer la meilleure stratégie de développement.



Exemple : j'ai crée un algorithme d'extraction et de compilation des informations du site http://www.clinicaltrials.gov pour mise en relation avec nos données internes et vérification de nos prévisions.

(Technologies employées : php/mySQL/postGreSQL, Java, Eclipse, VBA, outils MS Office)



Docteur en traitement du signal des signaux biologiques dans le cadre de la recherche sur l'épilepsie chez le prématuré. J'ai développé mon projet à l'aide de Matlab par la réalisation de traitements de signaux pour en extraire les informations de relation entre systèmes nerveux central et autonome. J'ai développé un algorithme de codage du rythme cardiaque basé sur l'étude des variations dont les résultats ont démontré une très bonne corrélation avec des méthodes utilisées en recherche et en clinique: analyse de la puissance spectrale des fluctuations cardiaque (Akselrod, Science, 1981) et analyse géométrique du RR.

http://www.u-picardie.fr/labo/GRAMFC/

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/27/52/35/PDF/These-Total.pdf



-DEA Instrumentation et Analyses Avancées (mention Bien, 2e de promotion, 2003) à l'Ecole Polytechnique Universitaire de Lille avec comme sujet de stage de recherche l'analyse d'images d'un milieu de culture cellulaire prises par un microscope in-situ et la différenciation entre les cellules mortes et vivantes. Cette culture cellulaire avait pour but de produire le surfactant pulmonaire destiné aux prématurés. J'ai démontré la corrélation importante entre les résultats obtenus par cette technique et ceux obtenus par cytométrie et comptage cellulaire.



Loisirs :

Administrateur-développeur de sites web et applications mobiles :

Développeur chez Bide et Musique :Array,

Et son appli android : https://play.google.com/store/apps/details?id=lecteur.bide



Management : Agile certified - Scrum Master et Product owner

Informatiques: Eclipse, VBA, Android/Java, php, java, mysql, postgreSQL, Tibco Spotfire, Tableau



Mes compétences :

Javascript

MySQL

PHP

VBA

Management de projets

Programmation

Neurosciences

Traitement du Signal

Drupal

Développement Android