Mickaël VADEPIED

Sophrologue et Hypnothérapeute intégré à lHopital privé du Confluent et à la Clinique Bretéché a Nantes.

Après avoir fait des études dans la gestion de productions et le management, j'ai travaillé dans le domaine de l'entreprise. Ma priorité professionnelle s'est résolument tournée vers l'humain et ma rencontre avec la sophrologie a retentit comme une évidence. Diplômé d'une Licence en Management, formé à la relation d'aide, la sophrologie, l'hypnothérapie et les thérapies brèves, j'exece aujourd'hui à lhôpital privé du Confluent et la Clinique Bretéché.



Je reçois en cabinet de consultation et j'interviens en structures notamment en formation à la régulation du stress:

- Réguler son stress,

- Développer sa concentration, sa récupération,

- Améliorer la qualité de son sommeil,

- Renforcer sa qualité de communication.



Résultats escomptés à court terme :

- Réduction des accidents de travail,

- Réduction de labsentéisme,

- Meilleure gestion des conflits.



Résultats escomptés à long terme :

- Augmentation de la motivation,

- Meilleure capacité dadaptation,

- Amélioration de lambiance de travail.



Laccent est mis sur la pratique et lintégration des techniques :

Les pistes de réflexion et les prises de conscience sont amenées par lexpérience vécue en proposant des exercices pratiques.



