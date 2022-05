Mickaelle ANCEL

Bonjour, je me présente Mickaëlle ANCEL auto-entrepreneur WEDDING PLANNER (Coach organisatrice d'événements), et directrice à la tête de l'agence MAGIC PLANNER & WEDDING.

A l'écoute de tous projets événements sur mesure j'offre mon service de coaching et d'organisation aux particuliers en besoin d'aide intégrale ou partielle : mariages, fiançailles, baptêmes, shower baby, anniversaires, divorces parties, et mon service d' élaboration décorative de réceptions et interventions relais traiteurs et autres postes de dépenses agencés pour les organisations de cocktails aux entreprises : diners dansants, sapins de Noël, soirée à thème!



Ma vocation s'est révélée suite à diverses expériences personnelles dans la planification de mariages et d'événements, et attestée de 450h (4 mois) de formation professionnelle au GRETA Neotech NORD St Denis - 974, au programme la présentation virtuelle en diaporama d’une planification intégrale de mariage chinois (venant à la Réunion pour se marier)..



Réputée en coaching et en organisation, face aux multiples attentes des clients,

mon agence de Wedding Planner (planificateur de mariages) créée et mise en service en 02/2013, favorise avant tout la fiabilité sur la sécurité de services et la qualité des produits mis à disposition, en vue de l’organisation et l'orchestration Jour J des cérémonies et réceptions prestigieuses des futurs mariés, locale et en Métropole ; par la mise en place de diverses phases constructives du projet, par consultations à domicile évaluées...afin de faciliter toutes vos démarches nuptiales par un encadrement et un appui tout au long d'un accompagnement professionnel A à Z…



Avec mes partenaires de mariage, nous proposons toutes prestations : de décoration intégrale, de beauté à domicile (esthéticiennes, coiffeuses... au traiteur haute gastronome...

Mickaëlle Votre WEDDING PLANNER , Coach organisatrice, professionnel dans l'événement privé!

Mes compétences :

POLYVALENTE BONNE PRESENTATION

Gestion de projets

Contact humain et respect des personnes

Organisation d'évènements

Créative et ayant le sens de l'initiative

Rapide/ dynamique/ à l'écoute/ créative/ soup

Relationnel clients

Coaching

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Opérationnelle/Gestion

Écoute dynamique

Ponctuelle et surtout très dynamique

PLANIFICATION OPERATIONNELLE /COMMUNICATION /