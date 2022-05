Mickaelle GRIZARD

- Pour particuliers et professionnels.

- Accompagnement individuel et collectif de quelques heures à plusieurs jours.

- Ateliers, stages, animations, formations

- Sur Annecy, Haute-Savoie, Rhone-Alpes, Paris et Suisse

- A domicile et sur site

www.annecy-relooking.com

- Partenaire Laboratoire Anti-âge N 1 Nuskin : "la différence démontrée"



Mes compétences :

Conseil en image

Beauté

Maquillage

Colorimétrie

Coiffure

Relooking

Mode

Style

Accompagnement shopping

Accompagnement au changement