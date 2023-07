Mirella POLJAKOVIC

Accompagner les entreprises dans leur communication et dans leur conquête de parts de marché, tel est mon engagement.



Mise en place de campagnes marketing on et off line, création d’outils de communication et organisation d’événements sont des situations dans lesquelles j’interviens.



Je suis :

Une personne créative, persévérante et de bonne humeur. Toujours disponible et à l’écoute.



J’ai :

15 ans d’expérience dans le secteur IT.

Un sens très développé du service, une écoute du client, des idées toujours en mouvement.

Des compétences dans la gestion de client en BtoB

Une expertise dans l’animation de réseaux de distribution



J'aime:

Travailler en équipe, satisfaire et être reconnu pour mes réalisations.

Progresser, recevoir et donner.



Je n'aime pas

la mauvaise humeur et la mauvaise foie.



Mon objectif : rejoindre une société dynamique et partager avec elle le challenge d’accroitre sa notoriété et de fidéliser ses clients.





N’hésitez à me contacter afin d’échanger sur nos projets respectifs.



Mes compétences :

Animation

Animation des ventes

BtoB

Budget

Communication

Créativité

E-mailing

Emailing

Evénementiel

Informatique

Marketing

Organisation

Promotion

ROI

ventes

Web