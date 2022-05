Je suis un Guide de montagne et désert autorisé par le misnistère de tourisme au Maroc, je suis original du Haut Atlas Central aux pieds de Jbel M'goun à la vallée d'Ait Bouguemaz,j'ai travaillé au tourisme de montagne depuis 06 ans et j ai organise des randonnées à pied,des circuits en Vtt et 4*4,des séjours et des excursions...



Mes compétences :

Traduction espagnol français

Travail en équipe

Tourisme responsable

Tourisme durable

Littérature française