Mohamed Ghaouth BEN SLAMA

Ambitieux, altruiste et curieux .. J'ai de nombreuses compétences en Qualité, Production, Maintenance et Logistique et de grandes compétences humaines et relationnelles, je suis particulièrement actif dans la vie communautaire, en tant que participant et organisateur.



Actuellement, je recherche un stage de quatre à six mois à partir de février 2018, dans le cadre de mon projet de fin d'études.



.



Mes compétences :

LEAN Manufacturing

Gestion de production

Management et Assurance de la qualité

Gestion de la maintenance et MBF

Lean Six Sigma

Supply Chain Management

Logistique

CAO: SolidWorks / Catia

FAO: Catia / Master CAM