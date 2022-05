Mohamed HANNACHI

Diplômé "Global Executive MBA" de l’université PARIS 1 PANTHÉON LA SORBONNE en mars 2018, avec un voyage d'étude au Silicon Valley à San Francisco, j'ai eu plusieurs clés pour piloter efficacement une mission industrielle de haut niveau… J’ai mené un parcours polyvalent pendant plus de 13 ans dans des multinationales dans des domaines compétitifs, où j’ai bien appris comment fixer des objectifs et identifier les bons ingrédients pour obtenir les meilleurs résultats.



Mes compétences :

Leadership

Lean management

Lean Six Sigma

Gestion de projet

Management opérationnel