Mohamed KLEIT

Diplômé d'Etat Français et titulaire d'un Master 2 Métiers du Contrôle et du Conseil - Spécialité Contrôle de gestion, avec 12 ans d'expérience dans le domaine du Management, du Contrôle de gestion et de la Finance, j'occupe actuellement le poste de Directeur Exécutif au sein du groupe SONIT Guinée, spécialisé dans les domaines de la pêche industrielle, la pêche artisanale avancée, l'agro-alimentaire, le Café-Cacao, l'immobilier et l'industrie.



Les clés de la réussite dans mon job ?



- la rigueur, la capacité d'analyse et de synthèse : les enjeux financiers étant énormes (en centaines de Millions d'euros;), la moindre erreur ou approximation peut se révéler catastrophique ;

- la capacité d'écoute et d'adaptation : aider les opérationnels au quotidien et comprendre les problématiques stratégiques de la Direction nécessite de savoir s'adapter à des besoins et enjeux à périmètres fortement variables. Le sens du relationnel est par ailleurs requis ;

- être force de proposition : manier les chiffres ne reste qu'un moyen pour proposer des préconisations ou plans d'actions visant à améliorer en continu les performances et le rendement. Un contrôleur de gestion doit anticiper les difficultés ou dysfonctionnements et fournir de lui-même des plans d'optimisation ;

- sens du travail en équipe : le côté technique du métier ne doit pas occulter les dimensions de travail collectif et de la communication. Cela est encore plus essentiel lorsque l'on manage ;

- une aisance d'utilisation des outils bureautiques : Excel, entre autres, reste un allié de choix dans mon métier...

- une maitrise des langues française, anglaise et arabe et de divers contextes géopolitiques (Europe, Afrique et moyen orient) ;

- un management participatif favorisant créativité et esprit d'équipe ;

- une aisance dans les négociations avec les banquiers pour la mise en place de lignes de crédits.



Domaines de Compétences:



- Management: Planifier, Organiser, Diriger et Contrôler.



- Maitrise des moyens de payements à l'international : traites avalisées, lettres de crédit, remises documentaires, virements bancaires, billets à ordre, effets commerciaux à l'escompte , effets commerciaux à l'encaissement.



- Contrôle de gestion industriel et gestion de projets



- Gestion de la production et logistique (Supply chain)



- Contrôle de gestion au sein des établissements de santé (comptabilité analytique par pôles): Tarification par activité; Tableaux Coûts Case Mix (TCCM) ; Comptes de résultats analytiques (CREA); Tableaux de bord de pilotage (TDBP) ; Indicateurs de suivi et de mesure de la performance.



- Contrôle de gestion bancaire : Calcul du coût de revient par opération bancaire, Analyse et suivi du bilan, du compte de résultat (Produit Net Bancaire , Résultat Brut d'exploitation, Résultat Net), des écarts d'agios, des ratios (de productivité, de rentabilité, du coût du risque, d'équilibre financier), suivi du taux d'usure, de la marge financière, des commissions, des exonérations et des rétrocessions, suivi budgétaire et suivi du risque.



- Contrôle de gestion social: Pilotage de la masse salariale, mise en place de tableaux de bord stratégique RH, pilotage des indicateurs de performance : pyramides des âges, taux d'absentéisme, taux de turn-over, etc....



- Finance: Consolidation de données, Analyse financière et reportings, Suivi des prises de commandes, des ventes, du chiffre d'affaires, du solde moyen de trésorerie, de la marge moyenne, du couple valeur/coût , des frais généraux et des stocks, tableaux de bord ( Actual VS Budget VS forecast ) , gestion budgétaire, analyse des écarts et pilotage des indicateurs financiers, Normes IFRS, Intercos, Comptes consolidés.



- Comptabilité générale et analytique (Méthode UVA, Direct costing & Target costing, ABC...).



- Suivi du cours des devises et achat.



- Audit interne.



- Bureautique: Word, Excel (Tableaux croisés dynamiques, formules, graphiques, mises en forme conditionnelles, notions en macros VBA), Power Point, Outlook.



- Progiciles de gestion intégrés : SAP, SAGE Compta, SAGE Gescom, JD EDWARDS de Oracle, FOX PRO de Dolphin, BUSINESS OBJECTS, 3DS DATACOM.



- Linguistiques: Français, Anglais, Arabe.