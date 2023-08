Mohammed BOUSSETTA

Plus de 05 ans d’expérience en management HSE dans des multinationales. Dynamique, rigoureux et assertif doté d’un esprit d’équipe et ayant de réel capacité d’analyse , j’ai su développé plusieurs compétences en HSE, management d’équipes et projet. Je cherche à mettre en place mes compétences pour une grande entreprise.



Mes compétences :

Amélioration de l'environnement du travail

Norme QSE

suivie des pojet HSE

Gestion des incident

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

ISO 900X Standard