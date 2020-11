Mona COZAN

20 ans d'expérience en France et à l'étranger dans une entreprise internationale m'ont dotée de savoir-faire relationnels et de compétences techniques complètes et variées notamment en termes de négociation et de gestion des situations de tension dans divers environnements culturels et professionnels.

Actuellement en mobilité, je suis prête pour un nouveau challenge.



Mes compétences :

Adaptabilité

Ecoute

Fiabilité

Formation

Communication