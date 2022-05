Monsay MICHEL

Michel MONSAY

PHOTOGRAPHE et VIDEASTE

06.62.86.41.46

E-Mail : michel.monsay@worldonline.fr

SITE :Array

Photographe professionnel de reportage : J'interviens dans les secteurs événementiel, politique, entreprise, extérieur et environnement, people, tourisme, immobilier, salons, éducation, …

Mes clients sont des agences de communication, des entreprises, des institutions ou organismes publics, pour lesquels je réalise des prises de vue en intérieur, extérieur, et des portraits.



Vidéaste professionnel : Un savoir-faire en matière d'image et de contenu complète une solide formation acquise notamment au sein de Gobelins et Vidéo Design formation. La maîtrise des différents outils de montage et d'effets m'a permis de réaliser des films pour des agences de communication et des entreprises.

Champs d'intervention : Interview, reportage, corporate, produits, captation d'événements, ...



REFERENCES PROFESSIONNELLES PHOTOGRAPHIQUES





Dans l'Evénementiel :



Auprès d'institutions et d'organismes publics : ACADEMIE FRANCAISE, INSTITUT de FRANCE, AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE, SOLIDEO, AGENCE DE L'EAU Seine-Normandie, AIR FRANCE, ONEMA, CNSA, CIRAD, CAISSE DES DEPÔTS, ANCV, ...



Auprès d'entreprises : CLAIREFONTAINE, SANOFI SYNTHELABO, MUTUALIA, BIODERMA, SERNAM, JOHNSON & JOHNSON, FRANCE TELECOM, SEAT, JANSSEN-CILAG, BAYER, DANONE Eau, MARKS & SPENCER, ANPE, GENERAL ELECTRIC, SFR, ADMR, LECLERC, LEGO, LA ROCHE POSAY, AGRICA, ORACLE, ...



Pour des agences de communication : SENNSE, SAGARMATHA, MKTG, VIANOVA, LAGARDERE Publicité, AUDITOIRE, MARKET PLACE, LEVER DE RIDEAU, PORTER NOVELLI, MIRAGE Communication, ...



Pour des organisateurs de congrès : COLLOQUIUM, MCO Congrès, PARIS EXPO, ...





Champs d'intervention : Cérémonies prestigieuses, séminaires d'entreprise, soirées de gala, réunions publiques, conventions, conférences de presse, congrès, salons, inaugurations, colloques, ...







Portraits et Reportages en entreprise :



DOCTOLIB, HAVAS PARIS, AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE, LE TIR, STIF, PEDAGOGIES Magazine, MSA, GAZ DE FRANCE, Q PARK, ALLO CINE, EDF, Ville de BOULOGNE BILLANCOURT, ADEFIM, Le LEGEMENT FRANCAIS, BATA, MONT-BLANC, ACOFI, ...





Champs d'intervention : Portraits de dirigeants et de salariés, de politiques, reportages en tous genres dans des bureaux, ateliers, chantiers ou magasins, sur des sites extérieurs, élections d'entreprise, focus sur des métiers, logo humain, architecture d'intérieur ou d'extérieur, ...







Reportages liés à l'environnement ou sur des infrastructures en extérieur :



SNCF, AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE, SENNSE, B.MAD, ISS Espaces verts, KAUFMAN & BROAD, ONEMA, SIAAP, AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE, DEGREMONT, les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, ...





Champs d'intervention : Suivi de travaux ferroviaires, Pêches électriques, contrôles phytosanitaires ou de mesures compensatoires, aménagements paysagers, infrastructures de communes, exploitations agricoles, vues aériennes, visites de chantier, barrages, carrières, stations d'épuration, ...





Acteurs et vie politiques :



ANRU, GIP SPSI, Alain-Bernard BOULANGER, UNPI, CGPME, Nicolas SARKOZY, Jean-Claude GAUDIN, MOUVEMENT EUROPEEN, PARLEMENT EUROPEEN, MINISTERE DE LA JUSTICE, ...





Champs d'intervention : Journées nationales d'organisme, colloques, campagnes électorales, congrès, conférences de presse, portraits, réunions politiques, ...









VIDEOS :



WOLFBERGER, ZMIROV Communication, PAYKROM, Le mal-logement, LIVRE PARIS 2019, MAGHREB-ORIENT des Livres, NOUVEL AN Chinois, Des gorges à la Citadelle, CHAGALL, La Normandie à Belleville, Graffeurs à Belleville.





Champs d'intervention : Interviews et images d'illustration de l'activité, présentation d'une entreprise, salons, spectacles, captations de conférence, tourisme, peinture, street-art, ...



Mes compétences :

Evénementiel

Photographie

Reportages photos et vidéos

Prises de vues vidéo

Montage vidéo