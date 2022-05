Montacer Bellah AYARI

Titulaire d'une maitrise en Informatique appliqué à la gestion (Projet de fin d'étude: Application Web de Gestion de ressources humaines de la Poste Tunisienne) et d'un mastère en économie mathématique et économétrie ( mémoire de mastère intitulée: "La prévision de l'inflation : Cadre théorique et application empirique sur les données tunisiennes) de la facultés des sciences économiques et gestion de Tunis.

J'ai entamé ma vie professionnelle par une période d'enseignement en tant qu'assistant vacataire au département des méthodes quantitatives de la FSEGT où j'ai eu l'obligation de donner des cours d'informatique (C2i, Base de Données, Réseau) aux étudiants des différents niveaux de licence en Informatique appliqué à la gestion pendant une durée d'un semestre. Cette première expérience m'as permis de me familiariser avec la gestion et la communication au sein des groupes d'étudiants.

Actuellement, j'occupe depuis le mois d'Octobre 2013 le poste d'ingénieur informatique au sein de la société IDEE (Informatique Développement Et Etudes), société tunisienne spécialisé dans les solutions informatiques financières et le Global Banking, où j'ai eu l'occasion d'acquérir une multitude de formation dont je site:

- Oracle Forms, Oracle Reports , PL/SQL : formation interne

- J2EE, Oracle ADF framework, Oracle Jdevelopper: Formation ORADIST ( partenaire officiel en Tunisie de Oracle)

Je fais partie actuellement d'un groupe d'ingénieur responsable de la réalisation et la mise en place d'une application web développer par le Framework J2EE ADF et un SGBDR Oracle 11g pour le compte de la BEAC (Banque des Etats d'Afrique Centrale) qui permet le calcul et l'édition de la Balance de Payements des états membres de la BEAC.





Mes compétences :

Optimisation économique

Informatique de gestion

PHP

Développement informatique

Java

Oracle Database

Java EE

oracle ADF

Econométrie

Recherche opérationnelle

Statistiques

Analyse financière

Oracle reports

Analyse de données

Conception UML

JSF

ADF

PL/SQL