Montaignac STÉPHANE

Je suis à ce jour et depuis 1992 chez RICOH France soit 16 années, ce qui peut laisser perplexe et à penser une certaine forme d'immobilisme. Toutefois, je suis convaincu que mon parcours durant ces 16 années vous en dissuadera.

En effet, durant 8 ans j'ai fait de l'opérationnel, tout d'abord en tant que commercial de vente directe puis de vente indirecte et enfin comme manager d'une entité commerciale.

Après ces 8 années passées sur le terrain, j'ai évolué sur un poste fonctionnel de marketing opérationnel qui m'a permis de concevoir et mettre en place des process (commerciaux et d'administration des ventes),des outils pour les supporter (SIEBEL, site e-business distributeur, des programmes partenaires privilèges, proxim'IT...), des organisations commerciales, définir le budget, le P/L,....

En résumé une continuité au niveau de l'entreprise avec un changement permanent quant aux missions.

Je souhaite au travers de ce site trouver des entreprises avec lesquelles je pourrais partager cette expérience dans un domaine aussi concurrentiel que le monde de l'impression.

Au plaisir de vous lire.



;



Mes compétences :

Vente