Montserrat ELIAS

Bonjour,



De nationalité espagnole, je suis installée à Paris depuis 1993.

Ma carrière a débuté en 1989 comme Guide Accompagnatrice au sein d’un tour opérateur espagnol ou j’ai été amenée à : voyager dans toute l’Europe, organiser et planifier des activités avec des prestataires locaux, commercialiser des produits et gérer les relations avec les clients.

En 1993, date de l’ouverture d’Euro Disney, j’ai été choisie avec 4 autres collègues pour créer un bureau réceptif à Paris afin d’organiser, planifier et gérer l’arrivée et le départ de chaque voyageur individuellement ou en groupe.

De 1994 à 1996, j’ai occupé les fonctions de Directrice Adjointe et de Directrice d’Agence ; ces expériences ont été riches et passionnantes tant au niveau professionnel que personnel.



Passionnée par le devenir de l’informatique, j’ai rejoins en 1997 AURALOG (Editeur de logiciels) comme assistante d’édition en langue espagnole puis Chef de Projet éditorial. Mes missions ont été : recrutement, encadrement (une dizaine de personnes), gestion et planification de la production des équipes de linguistes français, italien et néerlandais, rédaction de consignes éditoriales et techniques.

Depuis 2002 en poste chez Auralog, j’occupe la fonction de Chef de Projet Localisation.

Grâce aux différents postes occupés, j'ai eu l'occasion de travailler sur toutes les phases d'un projet. J'ai ainsi été amenée à m'occuper du dérushage de fichier, de la traduction, puis de l'adaptation de ces fichiers pour l’enregistrement en collaboration avec le service multimédia et la direction artistique, ainsi que du suivi concernant les updates et addons.



Aujourd’hui, mon expérience, ma polyvalence, mon adaptabilité et mon enthousiasme sont des atouts indéniables pour occuper un poste de Chef de Projet, faire évoluer ma carrière et relever des nouveaux challenges au sein d’une société internationale.



Mes compétences :

Budgets

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Développement commercial

Traduction