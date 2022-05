Morad AROUINI

Mon objectif est le Résultat, Ma ligne conductrice est la Performance, Mes clients sont des Partenaires, Mes Concurrents sont mes Moteurs. Un Choix assumé celui de la Réussite professionnelle. Des chiffres pour tout Confirmer. Et de l'Optimisme à revendre. Ce résumé pour vous dire que tout est possible quand on s'en donne les moyens. Ma vie en témoigne.

Citation importante à mes yeux:

LA GAGNE

Un gagnant est une personne qui a identifié ses talents, a travaillé avec acharnement pour les développer et à utilisé les dites capacités afin d’accomplir ses objectifs. Larry Bird



Mes compétences :

Formation commerciale

Gestion de projet

Technique

Business Consulting

Direction commerciale

Réseau

Membre du Comité CERTIGAZ France

Normalisateur

Créateur d'Entreprise