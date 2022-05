Je suis un ingénieur expérimenté qui a acquis une forte expertise dans les domaine du soudage, des matériaux, et des contrôles non destructifs.

Dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé en Norvège pendant deux ans et demi pour le développement de l'expertise technique dans une nouvelle structure et j'ai égallement encadré trois ingénieurs.

Je recherche un nouveau challenge.



Je vous invite à me contacter par téléphone au +33.6.87.69.19.45 ou par mail à morad.ourahou@laposte.net.



Mes compétences :

Soudage

Offshore

Pipeline

Matériaux

Initiative

Management

Fracture mechanics (ECA)

Carbon Steel Linepipes

Forged pieces

Pipelines

Cathodic protection

Induction bending

S-Lay

J-Lay

Reel Lay