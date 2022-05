Moreau MARIE JOSEE

Je me qualifie comme une personne avisée et fiable, patiente, ponctuelle, méthodique, je suis également d'un naturel consciencieux.

J'excelle dans la recherche d'informations, l'analyse, la comparaison et les études de dossiers.

Je mets un point d’honneur à respecter mes engagements



Mes compétences :

Anatomie physiologie

sciences sociales

dictaphone

terminologie médicale

XIMI

EBP Compta

LAB 4

SYLAE

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

MICROSOFT EXCEL

Microsoft Publisher

VERIFICATION DES ELEMENTS DE PAIE