Moreno GALVANI

Actuellement responsable et chargé des travaux, Adjoint du responsable des services généraux chez Acome.







Durant 12 ans, j'ai occupé le poste de Gestionnaire de Site aux Services Généraux au sein de la société Publicis Groupe ; dont j’étais en charge de 2 immeubles d'une surface globale de 15 000 m² comprenant 800 salariés.





À ce poste, je me suis occupé :

− De la gestion des équipes du courrier et du nettoyage (Contrôle Qualité),

− Gestion et Supervision de l'equipe Factotum, 4 personnes,

− Gestion des archives : création, classement et externalisation,

− Organisation et réalisation des déménagements en interne,

− Réception et suivie des intervenants extérieurs,

− Gestion des fournisseurs et autres prestataires extérieurs,

− Gestion et commandes de fournitures de bureau,

− Gestion du parc imprimantes, suivie et commandes des consommables.

− Gestion parking, gestion et création de badges,

− Formé sécurité incendie.



Ces différentes compétences acquises au fil des années, m'ont permis de travailler de façon rigoureuse, autonome et m'ont fait acquérir une bonne capacité d'adaptation.

Ainsi, je suis donc à même de réagir en fonction des diverses situations et de diriger des équipes.



Motivé, calme, rigoureux et organisé.



Mes compétences :

Classement

Contrôle qualité

Courrier

Création

Externalisation

Gestion des Archives

Gestion des équipes

Nettoyage

Organisation

Qualité

Réalisation

Supervision