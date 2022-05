Morgan CANET

Je suis actuellement en poste dans le domaine de l'insertion et du développement de l'activité professionnelle. Mes compétences transversales et transférables acquises au cours de mes expériences sont pour moi un atout important dans les démarches d'accompagnement et de développement.



Je suis principalement inscrit dans les théories de la psychologie sociale, et plus particulièrement dans l'analyse des communications interpersonnelles (Mon mémoire, "Etude des manifestations langagières du conflit en milieu politique" est orienté dans ce sens) ainsi que des techniques de persuasion.









Mes compétences :

Statistiques descriptives

GPEC

Analyse de poste (Profils de poste)

Sourcing

Elaboration d'outils GRH

Accompagnement de dirigeants

Droit du travail

Gestion des compétences

Prospection de clients

Insertion socioprofessionnelle